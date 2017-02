IWAS- PUSOY!

Nabuhayan ang Barangay Ginebra, nakaiwas sa mas malalim na hukay nang itagay naman ang 73-62 Game 3 win sa PBA Philippine Cup laban sa Star sa Mall of Asia Arena kagabi.

Lamang pa rin ang Hotshots 2-1 sa best-of-seven series, pero nakaiwas ma-pusoy ang Gin Kings at napaypayan pa ang tsansa.

Sa see-saw fourth quarter lang ­nakawala ang crowd darlings, inumpi­sahan ng back-to-back 3-pointers nina Japeth Aguilar at Sol Mercado ang pagkalas tungo sa 70-60 lead, kulang 2 minuto na lang sa laro.

Mula roon, inalagaan na lang ang bentahe hanggang kumpletuhin ang ­panalo.

Kumukonekta ang outside shooting­ ng Gins, gumana rin ang kanilang ­depensa patunay ang pagdiyeta sa ­Hotshots.

“We hit some shots when we needed to,” bulalas ni Ginebra coach Tim Cone. “Both teams are bleeding for points. There are no open looks, guys are organized.”

Game 4 sa Miyerkules sa Smart ­Araneta Coliseum.

Sa kabuuan ay 4 of 20 ang Gin Kings sa labas ng arc, pero lahat ng apat na iyon ay pumasok sa final 12 minutes. Tinapos ng Ginebra ang laro sa ikinasang 14-2 run, lumabas din ang finishing kick na wala sa first two games ng series.

Ang beteranong si Mark Caguioa, nakuha ang ritmo at naipasok ang mga krusyal na jumpers sa fourth.

Ayon kay PBA chief statistician Fidel Mangonon III, sa laro kagabi ay nalimitahan ang Star sa lowest output ng alinmang team sa nakalipas na five conferences.

Tumapos ng 16 points si Mercado na 2 of 3 mula 3-point range at may six assists pa. Sa kabila ay abala rin siya sa pambubulabog kay Paul Lee na nalimitahan sa seven points lang.

Nagdagdag si Aguilar ng 15 points, may eight si Caguioa at tig-seven kina LA Tenorio at Scottie Thompson sa Gins.

“I am so impressed at how coach Chito (Victolero) has molded that team’s defense,” puri ni Cone sa kanyang counterpart sa Star. “Good news is we’re back in the series. We’re not even but we’re back in the series.”

Pinangunahan ng 12 points ni Marc Pingris ang Hotshots.