Pumapasok ka man sa trabaho, ­eskuwelahan, namamasyal o kung anupaman, araw-araw ka nang napapasabak sa ma­tinding problema ng ­trapik. Kung dati ay puwedeng sabihing sa Metro Manila lamang matindi ang trapik ngayon ay para na itong sakit na kumakalat sa iba’t ibang panig ng bansa. Kaya naman hindi na nga nakakagulat kung kahit sa isang malayong probinsya ay nabibiktima ka pa rin ng trapik.

At dahil para na ngang naging bahagi ng buhay-Pinoy ang ­super-dooper na problema sa trapik, kailangang ­makasanayan na ito at kung hindi ay ­hindi malayong ikasira ito ng inyong ulo.

Pero paano nga ba maka-­survive sa trapik?

Ngayong ika-28 ­anibersaryo ng Abante Tonite, ito ang ­napili naming topic para sa inyong mga loyal ­naming mambabasa: “It’s all about TRAFFIC.”

Sa katunayan, base sa isang website na ­Numbeo lumilitaw sa kanilang pag-aaral na pasok sa top 10 noong nakaraang taon ang Metro Manila na may pinaka-worst na lagay ng trapiko.

BUBUHUSAN NG PONDO

Kaya naman ­kasabay ng pag-upo sa ­poder ni ­Pangulong ­Rodrigo Duterte ay isa ang problema sa trapiko sa kinailangan nilang ­bigyan ng sapat na ­atensyon at solusyon.

Mismong si ­Pangulong Duterte ay nagsabi na hindi nito kakayaning ­solusyunan ang problema sa trapiko.

Sa panayam kama­kailan ng PTV-4 kay PDU30 ay sinabi ito na kailangang buhusan ng pondo ang pagtatayo ng mga imprastraktura.

Marami aniyang ­puwedeng gawin para maibsan ang araw-araw ng mabigat na trapik sa mga lansangan ng ­Metro ­Manila.

“Traffic you know, nobody but nobody, not even me personally can solve the traffic problem if there is no ­money to spend for a new infrastructure. It could be a railway, it could be a new highway there somewhere, elevated or underground,” paliwanag ni Duterte.

Isa aniya sa ­puwedeng makapagpabilis sa pagresolba ng traffic problem ay ang ­emergency powers pero magpahanggang ngayon ay hindi pa ito naipagkakaloob ng Kongreso.

“But kung walang pera, which Congress did not give in to (DoTr Sec. Art) Tugade. Lack of trust, they do not like him, I do not know. But, ang pag-asa ko, frankly, is that if China would lend a helping hand. Those are the things that… kailangan natin. It has to be mega. The mega problem, EDSA and the rest of the periphery sa Maynila, ­talagang barado. Kung baga sa drainage ‘to, it’s stuck up. I need to get a new plumber somewhere to just fix the… in EDSA. How to do it? You might resort to draconian measures of limiting the ­entry of so many, more than you have to improve the ­mobility of the LRTs and MRTs.”

“Otherwise, ‘yung may mga kotse, you cannot just tell them to you know, just park it somewhere, do not enter ­into the zone that are very critical to the ­mobility of Manila like EDSA and—Ewan ko kung ­paano ‘to. Basta pagkaalam ko, as far as I’m concerned, Tugade is there. He has the brains to do it. I know, I’m very sure of that. But he has asked for the money which is not forthcoming. So we have to look for something better,”paghahayag ni Duterte.

DISIPLINA NG BAWAT ISA

Sinabi pa ng Pangulo na kailangan ding magkaroon ng disiplina ang bawat isa at magkaroon ng ambag para ­maresolba ang trapik. Kagaya ­aniya ng mga pasaway na ­driver hindi na dapat pang dumagdag sa problema ang mga ito.

“Itong mga driver ngayon, ganito. Ang alam ko na gusto na maging Presidente ako and they were really very, very ­vocal about it, ‘yung mga taxi drivers. Now that I am President, I’ve been ­trying hard to instill discipline,” ayon sa Pangulo.

P8 TRILYON-P9TRILYON IBUBUHOS SA IMPRASTRAKTURA

Sa panig naman ng Department of Budget and Management (DBM) sinabi ni Sec. Benjamin Diok­no na umaabot sa P8T hanggang P9T ang halagang gugulin ng pamahalaan para sa pampublikong imprastruktura.

“So I reckon that we should be spending something like 8 to 9 trillion pesos, 8 to 9 trillion pesos for public infrastructure.This is over and above what we are spending for PPP projects, okay? So we know that’s consistent with the President’s build, build, build, okay?” paghahayag ni Diokno nang humarap ito sa media sa Malakanyang kamakailan.

AMBISYOSONG PROYEKTO PUNTIRYA

Sa ngayon si Diokno ay nag-iisip siya ng mga proyektong mairerekomenda na bagama’t maituturing na ambisyoso ay hindi naman imposibleng magkaroon ng katuparan.

“Palawan, Bohol, ­Albay, Siargao. So we’re looking for those projects. We’re planning to link, for example, Matnog to Southern Leyte, Leyte… and then Leyte. Maybe… This is an ambitious ­project. Maybe link up Leyte with Mindanao, right? So you can now travel by car from Luzon to Mindanao, okay. That’s an ambitious project and I think we can, we can finance it if we just put our mind to it, okay,” pag-eesplika ng kalihim.

Ilang ahensya ng gobyerno ang may mala­king papel pagdating sa pagtatayo ng imprastraktura na magbibigay daan sa pagresolba ng problema sa trapiko kabilang dito ang Department Transportation (DoTr), Department of Public Works and Highways (DPWH) at ang National ­Economic ­Development Authority (NEDA).

Sinabi ni DoTr Secretary Arthur Tugade na mahalagang maisakatuparan ang mga naikasa nilang mga proyekto

“Kailangan natin pabilisin ‘to eh, ‘di ba kaila­ngan natin ­pabilisin. ­Kasi the hardships of our people every day ­cannot wait. Hindi na ­pwedeng maghintay ‘yun eh. ‘Yung… tayong lahat dinadaanan natin ‘yung ­hirap na ‘yan araw-araw, so kailangan talagang ­pabilisin natin,”ayon kay Tugade.

9 INFRA PET PROJECT NG DUTERTE ADMIN

Ayon kay NEDA ­Secretary Ernesto Pernia, may siyam na mga infrastructure projects ang pagsisikapang maitayo ng pamahalaang Duterte.

“Now, as I’ve said, in a matter of two months we’re able to, because the nine projects after 40 days, we got it approved through… from ICC to NEDA Board approval we got it approved by the NEDA board so they are now being implemented. And because we are going to do these infrastructure ­projects in a ­regimen… work regimen of 24/7 ­maraming employment, maraming jobs ma-gene­rate kasi three shifts na ‘yun eh and more over, instead of for example, fini­shing a project in three years, it can be done in one year if we really do them 24/7,”ayon pa kay Pernia.