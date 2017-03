ITATAAS O ITATABI

Laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

6:30 p.m. — SMB vs Ginebra (Beermen lead series, 3-1)

Ayaw pang iwagayway ng Barangay Ginebra ang puting bandera sa PBA Philippine Cup best-of-7 title duel kontra San Miguel Beer, sa Game 5 mamaya sa Smart Araneta Coliseum ay nagbanta pa rin ng giyera ang Gin Kings.

Pangunahing may malaki pang pananampalataya sina Tim Cone at LA Tenorio.

“It’s all about that game (five). We’ll worry about that one and let’s see what will happen,” giit ng Gin Kings coach.

Aminado si Cone na nasenglot sila sa Game 4 noong Biyernes, hindi na nakabawi mula sa first 5 minutes pa lang ng opening quarter sa 18-2 down, tungo pa sa pagkaiwan pa 60-34 sa fourth hanggang tumukod 94-85.

“They beat us up black-and-blue from start to finish. They were awesome. They ate us up. By and large the game was lost in the first five mi­nutes,” hirit niya.

Sariwa pa kay Tenorio ang 0-3 down ng Beermen sa 2015-16 all-Filipino conference ring ito tungo sa historic na pagbangon ng sister team nila laban sa Alaska.

“Nagawa nila dati kaya pwede rin naming magawa,” diin niya.

“Kailangang makuha lang namin ang game sa Sunday. Huwag muna naming tingnan na itabla ang series. Hindi naman namin maita-tie kundi kami manalo next game,” panapos ni Tenorio.

Kating-kati na ang may 3-1 lead na Beermen na itaas ang Perpetual Trophy.

Kapag nanalo ay itataas na ng SMB ang 24-ka­rat gold plate, 1-meter (3.3 ft) at worth P.5-million trophy na binibigay ng liga sa three-peat champs ng Philippine Cup.

Pero kung makakasi­ngit ang Gins, itatabi muna ang June Bernardino Trophy.

“It’s not yet over but the body language of the guys indicates they would try hard not to let it go Sunday,” masayang balita ni Leo Austria.

“Sana nga matapos na because we’re already tired. Pero hindi pa tapos. We’re facing a good team with a good coach and a crowd that energizes them. Anything can still happen especially if we don’t stay on our toes,” wakas ng Beermen coach.