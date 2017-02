Itama ang mali sa ROTC kung ibabalik

Okay lang para sa akin na ibalik ang Reserve Officer Training Course (ROTC) pero huwag naman sa mga senior high school kundi sa college students na lang ­tulad dati.

Noong estudyante kami, hindi ko na sasabihin kung kailan, may ROTC pa. Bahagi ng minor subjects na kailangan mo ring maipasa kung gusto mong maka-graduate. So kaila­ngang pasukan kada linggo.

Noong high school kami, dumaan din kami sa Citizen Army Training (CAT) kaya required kami na mag-suot ng military uniform isang beses isang linggo at karaniwang tuwing Miyerkules ‘yun o kaya Sabado.

Dahil sa CAT, marami sa aming mga kaklase ang nagkainteres na pumasok sa Philippine Military Academy (PMA), Phili­ppine National Police Academy (PNPA) at kumuha ng kursong Criminology kaya naging pulis.

Salamat na lang na wala pa akong kaklase o kasama noong sa CAT na nasa military at PNP ngayon na nasasangkot sa katiwalian, katarantaduhan tulad ng tokhang for ransom.

Maganda ang karanasan ng mga high school sa CAT dahil enjoy ang lahat at may pagpapahalaga pa sa mga kadete. ‘Yun ay dahil ang nagsisilbing training officer ay mga teacher din sa eskuwela­han. Taliwas ‘yun sa ROTC na ang mga training officer ay mula sa reserve force ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Maganda naman ang ROTC kasi kahit papaano, may isang araw kada linggo para magpapawis o magkaroon ng exercise ang mga estudyante. Malaking bagay ‘yun sa kanilang kalusugan.

Wala nang ­exercise ang mga estudyante nga­yon dahil wala nang ROTC hindi tulad noon na sa ayaw at sa gusto mo ay mag-ROTC ka kung gusto mong maka-graduate at magka-diploma.

Pero dapat baguhin na ang sistema sa ROTC para hindi madala ang mga estudyante dahil noong panahon namin, pinagkukuwartahan lang kami ng mga training officers namin kaya hindi kami natutong magkasa ng baril, hindi kami tinuruang magpaputok ng baril.

Tuwing Linggo noon, ang tingin namin ay parusang araw dahil wala nang ginawa ang mga training officers namin kundi ibilad lang kami sa gitna ng araw habang sila ay nan­dun sa lilim ng mga puno at kumakain ng masasarap.

Malimit kaming binebentahan ng raffle ticket noon na wala naman talagang kinalaman sa mi­litary training at kunwari ay magra-raffle at ang mga mananalo… siyempre ang mga ROTC officers lang. Dun pa lang niloloko na kami.

Kung mamalasin ka pa, ‘yung mga kapwa estudyante mong mga opisyales ay pagtitripan ka. Pinagpu-push-up ka sa harap nila habang nagtatawanan sila, didibdiban ka at wala nang karapatang pumalag dahil kung hindi bagsak ang ibibigay na grado sa iyo.

Uutusan kang buhatin ang kanilang mga pagkain, tubig at iba pa nilang gamit na walang kina­laman talaga sa military training. Tatanungin ka nila kung scholar ka para siguro ‘di sila sumabit, pero kung ordinaryong estudyante ka’y patay ka!

Kaya dapat baguhin ang sistema kung ibabalik na talaga ang ROTC. ‘Yung turuan talaga ang mga estudyante at huwag gawing alila at huwag pagtripan ang mga kadete para hindi sila magrebelde.

