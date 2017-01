Isyung Martial Law pinakakalma

Pinakalma ni House Speaker Pantaleon­ ‘Bebot’ Alvarez ang ­pangamba ng taumbayan na muling maisailalim sa martial law ang bansa dahil hindi umano ito gagawin ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“I said it before and I’ll say it again: I know him personally and I sincerely believe he will not declare martial law,” ani Alvarez kagabi sa gitna ng patuloy na pag-init ng isyu matapos muling magbanta ang Pangulo noong nakaraang linggo.

Ayon kay Alvarez na kababayan ni Duterte, ang mga binibitawang pahayag ng Pangulo lalo na noong nakaraang linggo sa harap ng Davao City Chamber of Commerce ay bahagi ng kanyang “… style of issuing dramatic statements to stress his message”.

“That statement merely shows President Duterte’s resolve end the scourge of illegal drugs in the country,” ani Alvarez dahil alam, aniya, ng Pa­ngulo kung gaano kalala ang problema ng iligal na droga sa bansa ngayon.

Maliban dito, bilang isang abogado, alam aniya, ni Duterte ang limitasyon ng batas bago makapagdeklara ng martial law.

“That is why I believe all the apprehension about the prospect of declaration of martial law is largely unfounded,” ayon pa kay Alvarez.

Samantala, para naman sa Gabriela party-list, masamang pangitain ang palagiang pagbibitiw ng salita ni Pangulong Duterte ukol sa martial law kaya naman hinimok ng grupo ang Pangulo na itigil na ang ganitong pagbabanta.

Sinabi pa ni Gabriela party-list Rep Emmi de Jesus na makasisiguro si Pangulong Duterte na hindi na papayagan ng mga Filipino ang isa pang karanasan sa martial law.