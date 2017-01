Isumbong mo kay Digong

Hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na makipagtulungan sa pagbabantay sa mga pa­saway na empleyado ng gobyerno sa pamamagitan ng pagsumbong sa kalokohan ng mga ito.

“Pag may nakita kayong taga-gobyerno, national, local na mamamasyal diyan sa hapon, text me and ang akin is zero tolerance. Dismissal talaga. I will insist sa Civil Service. Sabihin ko sa Civil Service, tumulong kayo o tumabi kayo diyan,” pagbibigay-diin ng Pangulo nang magtalumpati sa inagurasyon ng New Hope Village na Tacloban Yolanda Rehabilitation Housing sa Barangay Sta. Elena, Tacloban City kamakalawa ng hapon.

“Meron akong… PTV 4 right after the news, it is a reserved hour, maka-text ka, 8888 kaya lang ‘wag kang magtaka kasi halos lahat ng Pilipino may problema so we have to have an additional trunk na pag dagdagan ko para makapasok,” habilin pa ng Pangulo.

Sakali naman aniyang kayaning buhusan ng oras ay hinikayat ng Pangulo ang mga kababayang magsusumbong na iparating na lamang sa director o mas mataas na opisyal ng tanggapan ang isang absenero o hindi nagtatrabahong empleyado ng gobyerno.

“But if you can manage, sabihin mo lang ‘director ng siyudad. Sir wala dito kahapon pa,” ayon pa sa Pangulo.