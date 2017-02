Isuko ang mga pumatay sa sundalo saka ituloy ang peacetalks

May kanya-kanyang reaksiyon ang mga senador sa pagsuspinde ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa isinusulong nitong peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist party of the Philippines-New Peoples’ Army-National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) at sa kahilingan na ibalik ito.

Ayon kay Sen. Bam Aquino, kung nais umano ng NDF na ituloy ang peace talks ay dapat na isuko nito ang mga pumatay sa mga sundalo sa Bukidnon.

Mahalaga umanong maipakita ng magkabilang panig ang sensiridad nito kapag humarap sa negotiating table.

Sa pamamagitan lamang nito, aniya, mawakasan ang sagupaan at girian tungo sa landas ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa.

“While peace is the ultimate goal, parties must come to the table in good faith. Only then can we end this conflict and, finally, build a path toward prosperity for our poor countrymen,” ayon pa kay Aquino.

Para naman kay Senador Panfilo Lacson, tama lang suspindehin muna ang peace talks upang makapag-usap-usap ang magkabilang grupo ngunit hindi naman nangangahulugan na tuluyan na itong talikuran.

“Mukhang tama lang na ma-suspend muna dahil makapag-usap-usap ang grupo. But it doesn’t mean na ititi­gil na, hindi na itutuloy. Kaya tinawag na suspend na muna. Mabuti na rin para makapag-rethink ng kani-kanilang positions,” ayon kay Lacson.

Naniniwala ang senador na may sapat nang dahilan ang Pangulo upang gawin ito partikular na dito ang mga paglabag na ginawa ng kabilang grupo.