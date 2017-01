‘ISIS ideology is here to stay’

Nakapasok na at mananatili ang ideyolohiya ng ISIS sa Pilipinas, ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa talumpati sa Malakanyang para sa mass oath taking ng mga bagong talagang opisyal ng gobyerno kahapon, sinabi ni Pangulong Duterte na bukod sa problema ng iligal na droga haharapin din ng Pilipinas ang suliranin sa terorismo dulot ng extremist militant group na nakalawit sa rehiyon ng Mindanao at nagbabantang kumalat sa iba pang parte ng bansa.

“Well ‘yung rising nationalism in some parts of the country for some people, wala na ‘yan, wala na ‘yan. It has been overtaken by this ideology of violence and brutality, ISIS,” pahayag ni Duterte.

Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng pagkakapaslang kay Mohammad Jaafar Maguid alyas ‘Tokboy’ na pinuno ng pro-ISIS terror group na Ansar ­Al-Khilafah Philippines (AKP).