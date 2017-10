Isasarang mga kalye sa ASEAN summit

Naglabas kahapon ng anunsiyo sa mga motorista ang Department of the Interior and Local Go­vernment (DILG), kaugnay sa mga isasarang ruta sa Metro Manila sa kasagsagan ng Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit sa Nobyembre 8 hanggang 15, 2017.

Sa kanyang statement na ipinost sa Facebook, hinikayat ni DILG Officer-in-Charge Catalino Cuy, na kasalukuyang chairperson ng ASEAN Committee on Security, Peace and Order, Emergency Preparedness and Response (CSPOEPR), ang mga motorista at commuters na iwasang dumaan sa mga sumusunod na lugar:

November 8 (12:01 AM onwards)–Partial lockdown ng CCP Complex, Pasay City;

November 11 (10:00 PM onwards)–Complete lockdown ng SMX-MAAX Block, Pasay City;

November 12 (12:01 AM onwards)–Complete lockdown ng CCP Complex, Pasay City;

November 13 (12:01 AM onwards)–Total lockdown ng Roxas Boulevard mula Padre Burgos Ave­nue hanggang Buendia Avenue, Manila.

November 13 (12:01 AM onwards)–Partial lifting ng lockdown sa SMX-MAAX Block, Pasay City;

November 13 (12:00 NN onwards)–Lifting ng lockdown sa Roxas Boulevard (Padre Burgos ­Avenue hanggang Buendia Avenue, Manila);

November 14–Continuous lockdown ng CCP Complex, Pasay City;

November 15 (12:00 NN onwards)–Partial lifting ng lockdown sa CCP Complex, Pasay City.

Nilinaw ng DILG official na kapag partial lockdown period ang mga pedestrian at mga sasakyang walang ASEAN ID at decals ay papayagang makapasok sa mga nabanggit na lugar.

Subalit kapag sinasabi namang full lockdown ang mga pedestrian­ at sasakyan lamang na may ASEAN ID at decals ang papapasukin at hindi na papayagan pang makadaan ang general public.