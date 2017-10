Isang tagay pa sa Gins!

Ipinagpag ng Ginebra ang Meralco, 85-74, kagabi para umangat muli sa kanilang PBA Governors’ Cup championship series sa Philippine Arena sa Bocaue.

Sa harapan ng new PBA finals record na 36,445 paying fans, sina Justin Brownlee at Greg Slaughter ang nanguna sa balansiyadong pakita ng Kings para makuha ang 3-2 lead sa best-of-seven duel.

Gumawa si Brownlee ng 20 points at 12 rebounds, may 17 points, 15 rebounds si Slaughter.

“We certainly haven’t won anything,” ang sabi ni Ginebra coach Tim Cone. “Our mentality now is to come out and play one more game. We’ll be talking about Game 6 in about an hour.”

Isa pang panalo sa Game 6 sa Miyerkoles at maiuuwi muli ng crowd favorites ang korona na kanilang napanalunan laban sa Meralco din sa Game 6 din noong isang taon.

Nagtala si Allen Durham ng 27 points at 18 rebounds pero kinulang muli ng tulong sa pagkakasadlak ng Bolts sa panibagong do-or-die na situwasyon matapos manalo ng dalawang sunod sa serye.

Kitang inabutan na rin ng pagod si Durham sa fourth quarter pagkatapos kumamada ng 11 sa kanyang puntos sa third period, pero apat lang ang kinaya sa final 12 minutes ng laro.

Nag-ambag si Garvo Lanete ng 11 points.