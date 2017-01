Isabelle, QUESTIONABLE ang panalo sa party ni Tim

By Jun Lalin

PARA sa maraming kaibigan ni Tim Yap na um-attend sa birthday ­party ng newly-engaged TV host/businessman, may mali sa pagkakadeklara kay Isabelle Daza-Semblat bilang grand winner ng Miss Universe-themed birthday party na ‘yon.

Yes, walang ka-question-question na kop­yang-kopya ni Isabelle ang nanay niyang si Gloria Diaz nang maging Miss Universe 1969 ito.

Pero hindi yata nalinaw sa mga nag-judge na ang category sa birthday party-contest na ‘yon ay best in national costume!

Yes, sa imbitasyon daw ni Tim ay malinaw na “come in your best national costume” ang nakalagay.

Ang fashion ­designer na si Rajo Laurel ay nag-effort na ang cape ay 20 kilos at 10 kilos ang headdress, ang sinasabing deserving na ma­ging winner sa pa-contest na ‘yon ni Tim.

Ang ganda raw ng best in national costume ni Rajo at unfair daw ­para sa fashion designer na special award lang ang napunta sa kanya.

Si Isabelle ang pina­panalo ng judges.

Usap-usapan ng karamihan sa mga um-attend sa birthday party ni Tim ang pagkakama­ling ‘yon na dapat daw na maituwid.

At si Isabelle, dapat lang daw bigyan ng special award para sa idea niya na maging kamukha ng kanyang nanay na na-achive naman niya, huh!

***

Inusisa namin si Rajo tungkol doon at ang sabi lang niya ay hindi siya nagrereklamo.

Happy daw siya for Isabelle.

Happy rin daw ­siya sa trip to Amampulo prize niya.

Pero ang problema, hindi happy ang circle of friends nila sa nangyari.

Puwede raw mai-correct para next time, mag-effort uli ang lahat sa pag-iisip ng costume.

Tutal, sponsor yata sa birthday party ni Tim ang Thai Airways, puwede sigurong bigyan din ng trip to Europe prize si Rajo to be fair!

***

Naniniwala kami na mataas ang ratings ng Meant To Be ni Barbie Forteza sa GMA 7 primetime.

Ang fans ng Meant To Be, hindi na makapaghintay kung ano ang mangyayari sa show at pati ­kami ay kinukulit.

Kung sino sa apat ang ­unang magkakagusto kay Barbie ay ‘yon ang dapat tutukan mamayang gabi sa Meant To Be.