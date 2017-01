ISABELLE, PLAKADO SI GLORIA

PLAKADO ni Isabelle Daza-Semblat ang madir niyang si Gloria Diaz sa Miss Universe-themed party ni Tim Yap nu’ng Huwebes nang gabi.

May pa-contest si Tim sa mga kaibigan niyang dumating in costume.

Runaway winner si Isabelle na kopyang-kopya ang nanay niyang si Gloria bilang Miss Universe 1969.

“When your mom is iconic enough to be a costume,” ang sabi ni Belle sa pinost niyang black & white pic sa Instagram na pati ang signature smile ng madir niya ay gayang-gaya niya.

Hiniram ni Belle ang Miss U crown at sash ng mommy niya at kinopya ng glam team niya ang hair and makeup nito.

Pati ang suot niyang mahabang kapa at one piece swimsuit ay plakado nu’ng kay Ms. Gloria nang maging title holder ito back in 1969.

Present sa party ang madir ni Isabelle na natuwa sa pagkakapanalo n­iya sa pa-contest ni Tim.

Ang nag-abot ng prem­yo ni Belle ay ang Miss Universe 1973 na si Ms. Margie Moran-Floirendo.

Kwela ang reaksyon ni Isabelle nang manalo siya dahil ni-reenact niya ang reaction ni Ms. Gloria nang magwagi itong Miss U nu’ng 1969, na nakatingin ito sa itaas habang nakanganga sa pagkakangiti.

Trip to Europe ang prize ni Belle, na escort ang hunky French hubby niyang si Adrien Semblat na naka-Barong.

Sobrang aliw ng naisip na party theme na ‘yon ni Tim sa kanyang star-studded birthday.

Nakita namin sa Instagram Stories ng celebrity friends niya na me­ron pang Q&A portion na parang tunay na beaucon.

Hindi lang si Belle ang sumagot sa Q&A kundi pati sina Iza Calzado, Lovi Poe at Ruffa Gutierrez.

***

Ang pagluhod at pagbigay ng singsing ni Tim Yap sa kanyang boyfriend ang highlight ng kanyang 40th birthday party.

Engaged na si Tim sa events director at business partner niyang si J­avi Martinez Pardo.

Nagulat at na-touch si Javi sa proposal ni Tim sa harap ng lahat ngfriends nila.

Parang nanalo ng t­itle sa Miss U ang reaction ni Javi, na agad na nag-yes, tapos ay nagyakapan at nag-kiss sila ni Tim sa lips.

Bonggah ang cove­rage ng nasabing propo­sal sa IG Stories ng celeb friends ni Tim, na lahat ay kinunan ng pics at vi­deo ang moment na ‘yon.

Habang nakaluhod at nagpu-propose si Tim ay ang lakas ng tilian nina Isabelle, Iza, Lovi, Ruffa, KC Concepcion, Cristalle Belo-Pitt, Raymond Gutierrez, atbp.

Kinilig silang lahat at natuwa sa engagement nina Tim at Javi na luma-‘love wins’ ang peg.

Sweet couple sa birthday party ni Tim si L­ovi Poe as Miss Spain, na escort ang Fil-French boyfie niyang si Chris Johnson na naka-matador outfit.

Si Iza Calzado ay Madame Imelda Marcos ang peg sa kanyang blue terno. Siyempre, ang Ferdy ni Iza ay ang guwapong nobyo niyang si Ben W­intle.

Si KC Concepcion ay kasama ang boyfie niyang si Aly Borromeo, na hindi naka-costume kaya tinaas na lang ni KC at pinakita ang abs nito.

Hindi nag-effort mag-costume si Anne Curtis at ang fiance nitong si E­rwan Heussaff, ganu’n din ang mag-asawang Solenn Heu­s­saff at Nico Bolzico.

Siguro, dahil alam nilang sure winner na ang kaibigan nilang si Isa­belle Daza.