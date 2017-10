By JG Tumbado

Naitala kahapon ang Magnitude 4.1 na lindol sa bayan ng San Pablo, Isabela province.

Ayon sa Philippine of Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), dakong ala-1:36 ng hapon nang ma-monitor ang pagyanig sa lalim na 22 kilometro.

Naitala ang Intensity 3 sa Tuguegarao City. Sinasabing tectonic ang pinagmulan ng lindol at hindi na inaasahan ng Phivolcs na magdudulot ng pinsala. Wala na ring inaasahang aftershocks.