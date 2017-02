ISA PA SA STAR!

Laro ngayon (Mall of Asia Arena)

5:00 p.m. — SMB vs. TNT (Texters lead series 3-2)

Muling sumandal sa depensa ang Star para salagin­ ang rally ng Ginebra at ipreserba ang 89-80 win tung­o sa 3-2 lead sa kanilang PBA Philippine Cup best-of-seven semifinals sa Mall of Asia Arena ­kagabi.

Sa pangunguna ng Fast and Furious tandem nina Jayjay Helterbrand at Mark Caguioa ay nagbanta ng rally ang Gin Kings papasok sa final 2 minutes ng laro.

Napigil ang momentum ng Ginebra nang bulabugin ng matinding depensa ng Star. Kaya lang, wala nang nakakuha ng basket sa magkabilang dulo at napako sa 87-80 ang iskor hanggang palitadahan ng dalawang free throws ni Paul Lee ang panalo ng ­Hotshots.

“It’s all about team effort, my team refused to lose,” lahad ni Star coach Chito Victolero. “No distractions, we only played hard and played to win. … This is a very defensive game.”

Tumapos si Rafi Reavis ng game-high 17 points sa Hotshots, may 12 si Mark Barroca at tig-10 sina Lee at Allein Maliksi.

Pinangunahan ng 13 ni Japeth Aguilar ang Kings, may tig-9 sina Sol Mercado, Chris Ellis at Caguioa.

Sa pagpapatuloy ng hostilidad sa kabilang semis pairing, tatangkain ng TNT KaTropa na tapusin na sa Game 6 ang two-time defending champion San Miguel Beer mamaya sa MOA Arena din. Namur­o ang Texters matapos kontakin ang 101-94 win ­Huwebes ng gabi.

“Our killer instinct must take over,” giit ni TNT coach Nash Racela.

Pinagmulta ng PBA si Racela ng P20,000 sa ­pahayag nito pagkatapos ng 97-86 loss sa Beermen sa Game 4, nang sabihin na nabigyan ng special treatment ang SMB.

Sa halftime ng Game 5, sinagot ni SMC sports director Alfrancis Chua ang pahayag ni Racela, sinabing nakakasira sa reputasyon ng league pioneer ang akusasyon gayung wala naman umanong nari­rinig mula sa kampo ng SMB kapag natatalo sila.