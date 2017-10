Isa pa sa ginebra!

Laro bukas (Smart Araneta Coliseum)

7 p.m. – Ginebra vs. TNT

Pinangunahan ni Joe Devance and mga bigs na sumipot uli sa laro para sa Ginebra, dahilan para maka-ungos sa TNT, 106-103, kagabi at umangat ulit sa kanilang PBA Governors Cup semifinals series sa Smart Ara­neta Coliseum.

Gumawa si Devance ng 20 points, sina Greg Slaughter at Japeth Aguilar ay nagtulong sa 27 at 12 rebounds at nakabawi ang Gins sa kanilang masamang performance sa 102-96 Game 2 loss at bigyan ng 2-1 lead ang Kings sa best-of-five duel.

May dalawa ngayong tsansa ang Ginebra na tapusin na ang serye, pero tatangkain nilang gawin agad iyon sa Game 4 bukas.

Tumikada ng bagong PBA career-high na 44 points si Glen Rice Jr. bukod pa sa 20 rebounds pero napunta sa wala matapos kulangin ng tulong mula sa kanyang local teammates.

Tanging si Jayson Castro lang ang naging consistent sa kanyang near-triple double na 17 points, nine rebounds at kasingdaming assists.

Nalimita si Justin Brownlee sa 17 points, pero mayroon din siyang 13 boards. Ang pinakamalalaking rebounds ay hinablot nila Scottie Thompson at Devance para sa mga follow-up sa huli na nagsigurong nasa unahan ang Ginebra.

Ang pang-apat na triple ni Rice ay nagdikit sa TNT, 106-103, pero hindi rin niya nagawang maitabla ang laro nang ang kanyang huling three-point attempt ay naglaro lang sa rim bago tumunog ang final buzzer.

Tumapos si Thompson ng 17 points, si LA Tenorio ay may 16 points, nine rebounds at eight assists.