Irma, Bembol & Roger, wagi sa TOFARM

Second biggest winner ay ang pelikulang What Home Feels Like.

Best screenplay, best story at best director ang nakamit ni Direk Joseph Abello, na amazed na amazed sa kanyang pagkapanalo.

P400K richer ang pelikula, kasi, sila ang nag-viktoria bilang 2nd Best Picture.

Bring home din nila ang best music, at ang two major acting trophies, best actress si Irma Adlawan.

Best actor si Bembol Roco na katabla si Roger “Soe” Gonzales para sa Kamunggai.

Si Adlawan, appreciative sa fact na, “Ang TOFARM Film Festival, ipi­napaalala sa atin na as a country, our strength is agriculture.

“We are an agricultu­ral nation at dapat talagang bigyang pansin ang sektor na ito, hindi lang for appreciation, kundi para mapangalagaan at maprotektahan.”

Two years in a row na best actor winner si Roco, “Masaya ako, kasi, ang lagi kong katabla ay isa ring mahusay na aktor.”

***

CLASS, fast paced at kabogera ang set of winners at presentation ng TOFARM Film Festival Awards night kamaka­lawa sa Makati Shangri-La.

Hosts ang estrellang power couple na sina Tom Rodriguez at Carla Abellana.

Bagay na bagay silang dalawa. Lumutang ang kisig ni Rodriguez at kariktan ni Abellana sa kanilang formal Filipino outfits.

Walang buckle, walang sablay ang deli­very of their spiels. Si Tom lang, parang masyadong excited sa kanyang hosting job kaya ‘yung manner of his speaking, parang bida sa isang animated feature.

Maayos ang show. Ang production numbers, mula sa harvested songs sa TOFARM Songwriting competition as performed by Fifth Gen, Bayang Barrios, Ruru Madrid na kaypogi at isang lalaking pwedeng maging kuya ni Betong Sumaya.

Love, love, love ng mga taga-pelikula ang tandem nina Dr. Mila How at festival Director Maryo delos Reyes.

Ang major winners at mga nominado, dumalo. In fair Verona, glamour kung glamour ang lahat, pinaghandaan nila ang okasyon.

Ang pumili sa anim na pelikulang kasali ngayong taon ay sina direk Jun Lana, Michiko Yamamoto at Ms. Raquel Villavicencio.

Awards presenters sina Iza Calzado, Anna Luna, Gabby Concepcion, Edu Manzano, Cherry Pie Picache, Jess Navarro, Lutgardo Labad, Laurice Guillen at Christopher de Leon.

***

Winners sina Francis Magundayao (Best Supporting Actor) at Barbara Miguel (Best Supporting Actress) para sa pelikulang Instalado.

Sa pagkapanalo ni Francis ng major ac­ting trophy, pwede ko na sigurong kalimutan ang kanyang “mahiwagang” larawan.

Ang mga karangalan para sa best sound, best production design, People’s Choice Award at 3rd Best Picture, Instalado ang nag-uwi. May cash bonus silang P300K.

Sa kanilang tagumpay bilang People’s Choice, pinasalamatan ni Direk Jason Paul Laxamana ang McLisee fans.

Kasama si McCoy de Leon sa tatlong natata­nging aktor na nominado sa best actor category.

***

Ang biggest winners ay mula sa Tara Illenber­ger’s High Tide.

Maliban sa Best Picture at P500K na cash, sa kanila rin ang Best Editing, Best Cinematography, Jury Special Award for Outstanding Ensemble — ang mga batang artistang kaygaga­ling at natural na natural ang husay, sina Christine Mary Demaisip, Riena Christal Shin at Forrest Kyle Buscato.

Sabi ni Direk Tara, “Dream come true para sa akin ang movie na ito kasi I have never forgotten the simple folks of my youth.

“Hopefully, this movie will not only spark an interest sa katotohanang climate change is here, kundi it will inpsire people to do something concrete para ma-lessen ang blow ng climate change.

“May panahon pa para sa progresibong pagbabago para sa kalikasan.”