Ireporma ang PNP

Kung ayaw ni Pangulong Duterte na sibakin si Philippine National Police (PNP) Director Gen. Ronald ‘Bato’ dela Rosa, iginiit ng isang senador na ireporma na lang ng PNP chief ang kanilang hanay upang mapurga ang mga pulis na itinuturing na ‘bad eggs’.

Ginawa ni Senate Minority Leader Ralph Recto ang panawagang ito matapos na tanggihan ng Pangulo ang panawagan sa pagre-resign ni Dela Rosa matapos ang insi­dente ng pagpatay sa loob ng Camp Crame sa isang South Korean na kinidnap sa Angeles City at hini­ngan ang pamilya ng P4.5 milyong ransom.

“If you are not ordered to resign from PNP, then reform the PNP,” giit ni Recto.

“Start with acknow­ledging that problems do exist. Then follow it up with an action plan on how to solve them. Don’t answer with excuses or ali­bis. This is not the time to be a denial king,” sundot pa ng senador.

Aniya, kailangang ipakita ni Dela Rosa na hindi maiimpluwensiyahan ng mga pulitiko at kumpadre ang isasagawa niyang reorganisasyon sa PNP upang maibalik ang tiwala ng publiko.

“Heads must roll. Consider a major reshuffle, too. Ignore the political patrons of offi­cers. Your motto should be: “Bato-bato sa langit, ang matanggal huwag magalit,” giit ng minority leader.

Sinabihan din ni Recto si Dela Rosa na kung 100 percent silang nakatutok sa war on drugs, kailangang ganito rin ang gigil nila sa gumagawa ng ibang krimen tulad ng mga magnanakaw, carnapper at iba pa.