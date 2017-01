IPASIBAK NYO AKO SA PRESIDENTE

“Gusto nila ako mag-resign, sabihin nila sa Presidente na paalisin ako.”

Ito ang naging reaksyon ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald dela Rosa sa mga taong nananawagan sa kanyang pagbibitiw kabilang na si House Speaker Pantaleon Alvarez sa gitna ng kontrobersiya sa pagdukot at pagpatay sa Korean national na si Jee Ick Joo sa loob mismo ng Camp Crame.

Nauna rito, umusok sa social media ang panawagan na mag-resign si Dela Rosa at nakisundot na rin si Speaker Alvarez upang maisabla sa dagdag na kahihiyan si Pangulong Rodrigo Duterte ay dapat na nga umanong magbitiw ang hepe ng pulisya.

Subalit ayon kay Dela Rosa, habang hindi pa natatapos ang kanilang mis­yon laban sa droga ay mananatili siya sa kanyang posisyon.

“Siguro kapag tapos na, ma-declare na natin na drug-free ang buong Pili­pinas puwede na akong mag-resign,” aniya.

Para naman kay Alvarez ang naganap na karumal-dumal na krimen na malapit pa mismo sa tanggapan ni Dela Rosa ay pagpapakita ng kawalang respeto ng kanyang mga tauhan.

“The commission of a heinous crime right under his very nose is not only an insult but a clear indication that he has lost the respect of his people,” nakasaad sa statement na ipi­nalabas ni Alvarez.

Pinuna pa ni Alvarez na ang social media partikular ang Youtube ay tadtad ng mga booboos ni Dela Rosa na nag-headline nang tumakbo sa isang press conference gaya umano ng isang “headless chicken” nang inakalang puputok ang isang paputok na umusok habang ipinapakita ito sa mga mamamahayag.

“How can we believe the stern statements Dela Rosa had been making against criminals like in the aftermath of the Davao City bombing when he was the first to run in the slightest possibility of danger?” dagdag pa ni Alvarez.

Aniya pa, tila mas interesado si Dela Rosa sa kanyang showbiz career at mailagay sa society­ pages ng mga pahayagan dahil na rin sa halos lahat ng event ay makikita ito mula sa mga videoke hanggang sa mga concert.

Kamakailan lamang ay kumalat sa social media ang larawan ni Dela Rosa na dumalo sa isang RakRakan concert sa Pasay City gayundin ang panonood nito sa Bryan Adams concert sa Araneta Coliseum.

“Dela Rosa should buckle down to work or better yet give the job to someone else who is dead serious in leading the PNP in its multi-pronged war against drugs, crimi­nals and the scalawags within its ranks,” giit pa ni Alvarez.

Inayunan naman ni Buhay Partylist Rep. ­Lito Atienza na dapat nang magbitiw sa puwesto si Dela Rosa dahil malinaw na hindi nirerespeto ang PNP chief dahil malapit mismo sa tanggapan nito pinatay ang dinukot na Koreano.

“Of course! Garapal na pambabastos! Walang respeto sa kanya (Dela Rosa) kaya kailangan na siyang mag-resign. Save the institution of PNP,” ani Atienza.

Kaugnay nito, nana­wagan naman ang PNP sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Sr. Supt. Dionardo Carlos sa mga kritiko na huwag ibunton ang sisi sa kanilang hepe.

Sinabi ni Carlos na mali ang publiko na isisi kay Dela Rosa ang kabi­guang hindi mapigilan ang anumang mga krimen lalo na sa lugar na alam na maraming nagkalat na mga pulis.

“Jee’s killing was an isolated case. You don’t judge the Chief for the wrong of one,” giit ni Carlos.

“You look at how dedic­ated he is and look what he’s done in the past six months. Alam kong maiintindihan ng taumbayan kasi ‘yung dedication niya and desire niya,” dagdag pa ni Carlos.