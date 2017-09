Ipakita ang sinseridad ng batas, sampolan ang ospital!

Kagyat na kumilos ang Department of Health (DoH) hinggil sa kaso ng isang ospital na tumangging i-admit ang isang pasyenteng bata dahil sa kawalan ng pandeposito.

Dahil sa kawalan ng pandepositong nagkakahalaga sa P10,000 ay hindi tinanggap ng Mendero Hospital ang 11- buwang sanggol kaya binawian ng buhay ang paslit.

Isinugod sa nasabing ospital ang paslit dahil mataas ang lagnat kaya kailangan itong maipasok agad sa ICU pero hindi ito pinayagan ng ospital dahil wala siyang pandeposito.

Nakasaad sa bagung-bagong batas na pinirmahan o ang Republic Act No. 10932 (An Act Strengthening the Anti-Hospital Deposit Law) na kapag emergency o serious situation ay mas kailangang unahin ang buhay at kapakanan ng isang pasyente kahit na wala itong pambayad ng ospital na nabigong gampanan ng ospital.

Malinaw sa naging aksyon ng ospital na tumanggi itong gampanan ang kanilang papel sa lipunan kaya dapat lamang itong papanagutin sa batas at ipagharap ng parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa anim na buwang hanggang dalawan taon bukod pa sa ipapataw na multang P100,000 hanggang P30,000.

Hangad natin ang masusing pagtutok sa kasong ito ng DOH para mapanagot ang pamunuan ng ospital at upang maging leksyon din ito sa iba pang ospital at klinika na saklaw ng nasabing batas.

Magsilbing ehemplo rin sana ang kasong ito para maging bukas ang kaalaman ng ating mga kababayan sa ganitong uri ng kaso upang hindi basta hinahayaang mangyari.

Matuto sana tayong ipaglaban ang ating karapatan upang hindi tayo napagsasamantalahan.

Panawagan din natin sa mga kinauukulang ahensya na paigtingin ang pagpapalaganap ng mga ipinasang batas katulad ng anti-hospital deposit law upang magkaroon ng sapat na kaalam ang ating mga kababayan at maipaglaban ang ating karapatan.