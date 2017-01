Investors sa P2B Subic airport upgrade agawan

Tatlong international companies ayon kay SBMA Chairman Martin Dino ang nag-aagawan ngayon para sa P2 bilyong Subic airport upgrade.

Ayon kay Dino hindi hirap sa paghahanap ng investors sa Subic dahil batid ng mga ito na magi­ging international gateway ang freeport para sa mga tra­vellers.

“Believe me, tatlo ang nag-aagawang kompanya dito. Sila ang gagawa, all because we have a world-class airport. We want the airport to be fully operational again, and to be at par with the best airports in Asia and the world,” pahayag ni Dino.

Ang SBIA na may malaking runway na pwede ang mga long-haul wide-body jets ay tumigil sa operasyon noong 2009 matapos isara ng Federal Express (Fed­Ex) ang Asia-Pacific transshipment hub nito.

Sa isang liham ni Dino kay Transportation Secretary Arthur Tugade ay tinukoy nito ang mga interisadong kumpanya na kinabibilangan ng AIA Airways, Intercontinental Pacific Airways; RIL International & Global Link Co., Ltd. at International Pacific Airways na kapwa lilikha ng daan-daang mga trabaho.

Ang pagdevelop at pagbalik ng operasyon ng SBIA ay isa sa five priority projects ng SBMA sa ilalim ni Dino na pawang nakatuon na ilipat ang ope­rasyon ng mga port sa Subic upang ma-decongest ang Metro Manila sa mga truck gayundin sa mga cargo at passengers.