Interes ng bansa ang mananaig sa pagsosoli ng Marcos wealth

Siniguro kahapon ng Malacañang na kumikilos si Pangulong Rodrigo Duterte para mabawi ang sinasabing ill-gotten wealth mula sa mga Marcos.

“We understand that certain parties have indicated to the President that there may be an opportunity for the assets of the Marcos family to be turned over to the Republic,” pahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella patungkol sa usapin ng pagbawi sa Marcos wealth.

Iginiit din ni Abella­ na kasalukuyan nang pinag-aaralan ni Pangulong Duterte ang nasabing usapin at agad na ipaba­batid sa publiko kung anuman ang magiging aksyon upang tulu­yan nang makamit ang inaasam­ na hustisya.

“The President is studying how best to proceed in a manner that will advance the nation’s interest and comply with the law,” dagdag ni Abella.

Samantala, nalula naman ang isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sa P15 trilyong halaga ng ginto na isosoli umano ng mga Marcos sa gobyerno at hindi ito naniniwala na wala itong kapalit.

“Wooh! Anong kapalit kaya? Four to five years na budget ng gobyerno ‘yan,” ani ACT Teachers party-list Rep. France Castro dahil sa mga ulat na aabot ng 7 toneladang ginto ang isosoli umano ng mga Marcos sa gobyerno.

Sa kasalukuyan, ang halaga ng bawat ounce ng ginto sa international market ay $1,300 kaya kung 7 tonelada ang pinag-uusapan ay aabot ito ng 225,050 ounce kaya magkakahalaga ito ng $292,565,000 at sa palitang P51:$1 ay P14,920,815,000 ang ha­laga nito.

Sakaling totoo, aniya ito, puwedeng malibre na sa buwis ang sambaya­nang Filipino sa susunod na apat hanggang limang taon dahil kayang-kayang pondohan ng halagang ito ang budget ng national government.