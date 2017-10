Injury ni durham problema ni black

Laro ngayon (Alonte Sports Complex, Biñan)

6:30 p.m. — Star vs. Meralco

Unahan sa Game 1 ng PBA Governors’ Cup best-of-five semifinals series ang Meralco at Star sa Alonte Sports Complex sa Biñan mamaya.

“Game 1 is always important in any series. We need to be mentally tough and physically ready for this game,” sabi ni Hotshots coach Chito Victolero.

“We have to limit our turnovers because they score a lot on turnover points,” wika ng counterpart niya sa Bolts na si Norman Black.

Tinalo ng Meralco sa Star 96-90, sa eliminations noong Sept. 9, pero marami ng nabago mula noon.

Si Kris Acox na ang import ng Hotshots kapalit ni Malcolm Hill. Ang Icelander ang naging susi kaya sa isang laro lang dinispatsa ng Star ang NLEX sa quarterfinals.

Wala na rin si Allein Maliksi at nasa koponan na nga­yon ni Victolero sina Kyle Pascual at Bambam Gamalinda.

Nasa Meralco na si Ranidel de Ocampo, na malaki ang naging papel para maka-angat ang Bolts laban sa Blackwater sa kanilang quarterfinals matchup.

Noong laban ding iyon, halos ay nag-30-30 game si Allen Durham sa 29 points, 27 rebounds, seven assists, three blocks at isang steal, pero may iniinda siya ngayon sa kanang paa nang matapilok sa 104-96 panalo sa Elite noon lang Biyernes.

“AD’s ankle injury is still a concern so we will find out how he feels before the game,” kuwento ni Black.