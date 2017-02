Inilutang na power rate hike ng Meralco kinastigo

Kinastigo ng isang mambabatas sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang Manila Electric Company (Meralco) dahil mistulang kinokondisyon umano nito ang publiko sa iba pang power rate hikes.

Ito ang dahilan kaya nanawagan si Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate sa publiko lalo na ang mga consumers ng Meralco na palagan ang iba pang nakaambang power rate increase sa hinaharap.

Ibinunyag ni Zarate na bukod sa power rate increase ngayong buwan hanggang Mayo ng taong kasalukuyan dahil umano sa pabagu-bagong presyuhan ng langis sa world market at Malampaya shutdown, mayroon pa umanong isang dahilan ang Meralco para magtaas ng singil sa kuryente.

Ito ay umano’y dagdag na interim maximum ­allowable revenue (iMAR) ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) mula P41.653 bil­yon tungo sa P43.789 bil­yon na nangangahulungan ng 15 sentimong dagdag na singil sa bawat kilowatt hour na makokonsumo ng mga consumers.

Kasama rin umano sa ikinakasang dahilan para magtaas ng singil ang Meralco ay ang naka-pending na aplikasyon ng Wholesale Electricity Spot Market (WESM) para sa universal charge sa kanilang stranded debt at stranded contract cost.

“What specific provision in the power supply agreements (PSAs) of Meralco with the generation companies would justify ‘capacity fee adjustments’? Is this a yearly adjustment? Or it is just an unfortunate incident that always coincides with Malampaya’s shutdown?” ayon pa kay Zarate.