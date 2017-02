INILIGTAS NG DASAL

Sa gitna ng malagim na senaryong bumalot sa aksidenteng nangyari sa field trip ng mahigit 50 estudyante ng Best Link College of Novaliches na ikinamatay ng 14-katao ay pagkahinahon ang ipinairal ng isang estudyanteng nakaligtas sa nangyaring trahedya sa Magnetic Hill, Peligrino Farm, Sitio Bayukan, Brgy. Sampaloc, Tanay, Rizal kahapon ng umaga.

Sa salaysay ng isang estudyanteng mapalad na nakaligtas sa aksidente na kinilalang si Roluna Litscher, 18-anyos, pagkapit sa Panginoon ang kanyang unang naisip nang marinig na nagka­kagulo na ang mga kasamahang estudyante.

“Nag-panic na po iyung iba tapos ako po, nagdasal na lang po. Hindi po ako gumalaw,” paghahayag ng estudyante nang makapanayam sa radyo (DZMM) matapos ang malagim na aksidente.

Sinabi pa ng estud­yante na bago ang aksidente ay nawalan ng preno ang sinakyang bus ng mga estudyante na may plakang TXS 325 (Panda Coach Tours).

“Bago po iyun, may naamoy po kaming parang nasusunog na goma,” bahagi ng estudyante sa pa­nayam sa radyo (DZMM).

Kasunod nang pangyayari ay ang pagsalpok ng bus sa poste ng kur­yente.

Sampu sa mga kamag-aral ni Litscher ang idineklarang dead on the spot, habang tatlo ang binawian ng buhay sa pinagdalhang ospital.

Tanging sugat sa mukha ang tinamo ni Litscher kasama ang iba pang sakay ng kinalululanan nitong bus.

Ang naaksidenteng bus ay kasama sa siyam na bus na nagsakay sa mga estudyante na nag-camping/field trip sa isang resort sa Tanay, Rizal.

Napag-alaman naman kay Bong Bati, administrative officer ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tanay, Rizal, 10 ang dead on the spot habang apat ang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital.

Kabilang din sa nasawi ang driver ng bus na si Julian Lacorda Jr.

Kinilala naman ang anim sa nasawi na sina Jeid Cabino; Jonahfay Cerezo; Arneline Galauram; Robert Kenneth Pepito; Princess Niña Sentonis at Lovely Siringan.

Samantala, iniulat ng Amang Rodriguez Hospital na may mga estudyanteng sangkot sa aksidente ang isinugod sa nabanggit na ospital matapos magtamo ng sugat, 14 ang lalaki at anim ang babae.

Agad namang inatasan ni Quezon City Rep. Winston Castelo ng Commission on Higher Education (CHED) na magpatupad ng agarang moratorium sa field trips sa lahat ng eskuwelahan kasunod ng nasabing aksidente.

“We should immedia tely hold other schools from conducting similar trips pending the establishment of their re­levance to their study and the assurance of the student’s insurance and safety,” ani Castelo.