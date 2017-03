Iñigo, hahalik pa rin sa lips ni Piolo

HUMABOL si ­Iñigo Pascual sa premiere night ng pelikulang Northern Lights: A Journey to Love nina Piolo Pascual at Yen Santos kamakalawa sa SM Megamall.

Yumakap siya nang mahigpit sa ama, pero hindi humalik sa labi.

Sinagot ni Iñigo ang tanong ng ilang press tungkol sa isyung halikan nila ng kanyang ama.

Hindi na lang daw pinansin ni Iñigo ang mga nagbigay ng ma­lisya sa ginawa nilang mag-ama.

Naipaliwanag na ni Piolo sa presscon ng pelikula na ganu’n ­talaga silang magpa­milya. Sa labi sila nagha­halikan.

Hindi mababago iyun dahil lang sa mga nagba-bash at nagmamalisya.

Proud si Iñigo sa ­ginawa niya at puwede pa raw magbigay ins­pirasyon iyun sa mga kaba­taan na hindi ganun ka-expressive ang pagmamahal sa kanilang magulang.

“Para sa akin siguro, I’ll make it more of an inspiration to the gene­ration na kahit matanda ka na, dapat hindi mo baguhin ‘yung trato mo sa parents mo dahil hindi mo alam kung kailan sila mawawala,” sey ni Iñigo.

Tingin niya, hindi masama kung ganu’n ka magpahayag ng pagma­mahal mo sa iyong ­magulang.

***

Umayon ang ilang kaibigan sa naobserba­han namin kay Yen ­Santos na iba ang ayos nang dumalo sa premiere night ng Northern Lights.

Nakaka-distract ang bangs niya na kahit siya ay parang hindi kumportable sa ayos na iyun.

Nagandahan na kasi kami sa kanya noong nagsimula pa lamang siya sa serye niyang Pure Love at All of Me.

Hindi namin type ang ayos niya sa presscon sa Valencia, pero mas naloka kami sa ayos niya sa nakaraang premiere night na parang kamukha niya ang ­Mayor ng Pagsanjan na si Girlie Ejer­cito aka Maita ­Sanchez.

Sana, ­kumu­ha ng maayos na stylist si Yen na magmumukha siyang star lalo na’t Piolo ­Pascual ang ka-partner niya.

Doon sa premiere night ay naulit na naman ang isyung ini-link siya sa direktor ng ng pelikula na si Dondon Santos.

Itinanggi ito ni Yen dahil hindi raw siya pumapatol sa may asawa.

Maayos daw ang trabaho nila ni Direk Dondon sa Northern Lights, huwag na raw sanang lagyan pa ng malisya.