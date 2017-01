INGGIT AKO SA ASAWA NYA!

Patuloy na umaani ng papuri mula kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte si US President Donald Trump.

Bukod sa bilib sa mga inilalatag na plano para sa Amerika ay hindi napigil ni Pangulong Duterte ang sarili sa paghanga sa First Lady ng US na si Melanie Trump.

Sa isang talumpati ni Pangulong Duterte nang dumalo sa birthday ce­lebration ni Philippine National Police (PNP) Director General Ronald dela Rosa nitong Linggo ay lantarang nagpahayag ng paghanga ang Pangulo sa kagandahan ng kabiyak ni US President Trump.

“Grabeng ganda ng asawa niyan. Inggit ako,” pahayag ng Pangulo.

“Kung magiging bil­yunaryo ka, ganyan ang bunganga mo, tapos… ganyan kaganda ang asawa mo, naging presidente ka na, ang asawa mo… heaven ka na. Diyan ang alas niya sa akin,” bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte patungkol kay Trump.

Muli ring idinepensa ni Pangulong Duterte si Trump at iginiit na huwag itong maliitin dahil hindi ito magiging bilyonaryo kung wala itong kakayahan o incompetent.

“Tingnan mo sa inaugural speech niya. He will stop drugs. G@g* rin. Hindi kami magkalayo niyan. Papatayin ka talaga niya. You know si Trump, huwag kang magkumpyansa parang bugoy. Pero hindi iyan magiging billionaire kung talagang bugoy ang utak niyan,” sabi pa ng PDu30.

Ibinida rin ni PDu30 sa nasabing okasyon ang naging pakikipag-usap niya sa telepono noong batiin niya sa pagka­panalo sa katatapos na eleksyon si Trump.

“Tinawagan ko. ‘Mr. President, this is Pre­sident Duterte. May I be privileged to congra­tulate you?’ ‘Oh yes! I heard you have a bad fix at the State Department.’ ‘Yes, Mr. President.

I’m sorry. It’s just a matter of principle. Nothing more.’ ‘Yeah! These guys are you know at the boundary of you know… they are flooding my country,’” ayon pa kay PDu30.