‘Indiscriminate firing’ bibigatan ang parusa

Dahil nalalapit na naman ang pagsalubong sa Bagong Taon, hiniling ng Quezon City Council ang agarang pagpasa ng resolusyon para sa pagpa­pataw ng mas mabigat na parusa para sa ‘indiscri­minate gun-firing’.

Base sa City Resolution 7165-2017, na iniakda ni Councilor Ranulfo Z. Ludovica, bilang tugon sa nangyari sa 15-year-old Emilyn Villanueva Calano ng Barangay San Agustin, Malabon, na tinamaan ng ligaw na bala habang masayang nanonood ng fireworks noong pagsalubong sa taong 2017 at na-coma­tose bago ito binawian ng buhay.

“Despite a law and stern warning from the Philippine National Police (PNP), Armed Forces of the Philippines (AFP), and other government officials, indiscriminate firing of guns remains and, in fact, continues to proliferate not only during holiday revelries but even in other occasions or festivities,” batay sa resolusyon.

Taun-taon na lamang umano ay nakapagtatala ng rekord ang mga himpilan ng pulisya at ospital na may mga namamatay na matatanda at bata dahil sa ‘indiscriminate firing’.