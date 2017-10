Inday sara nag-apply na consultant ng dilawan

Tuluy-tuloy ang ata­keng ginagawa ni Pre­sidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte sa mga kritiko ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa pamamagitan ng Instagram account ni Mayor Sara kung saan ay naka-post ang pictures na tinawag niyang black propaganda ay binatikos nito ang mga tinagurian niyang yellow senators.

“Black propaganda ang peg. You want to bring this country down with PRD kasi gusto niyo kayo lang. When I look at the videos and pictures of your yellow senators, natatawa ako sa ambisyon niyo. Hire niyo ako consultant para manalo kayo ng hindi dahil sa pandaraya. Magastos mandaya, mas mura consultancy ko,” pang-aasar pa nito.

Ang komento ni Sara na naka-post sa kanyang IG account ay bilang sagot sa pagkalat ng isang larawan nito at amang si Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan ay kasama sila sa panga­ngampanya sa Davao City noong 2010 sina Pangulong Benigno Aquino at Mar Roxas.

Sa naturang larawan na kumalat sa social media ay pinalalabas na supporters umano ang mag-ama nina Aquino at Roxas­ – na pawang mga Liberal Party officials o ‘dilawan’ na binabatikos ng dalawa ngayon.

Hindi pa mabatid kung sino ang naglabas ng na­sabing larawan maliban lamang sa titulong “InjusticeGram” subalit lumutang ito matapos na birahin ni Sara sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, at Antonio Trillanes.

Binansagan pa nitong mga plastic at oportunista ang tatlo na miyembro rin ng grupong “Tindig Pilipinas” na tinawag naman ni Sara na “Hunger Games Pilipinas” matapos na tuligsain ng grupo si Duterte sa kanyang anti-drug war at issue ng extrajudicial killings.

“So back to your picture, that parade was a dud compared to what I’ve seen sa byaheng Du30 for PRD. Wala nga iyong kandidato doon, sticker ng mukha lang niya sa bus pero you should have seen the people who went out and helped us. Papa­kita ko, gagawa kami ng book byaheng du30:

Muli rin nitong hinamon si Trillanes na ilabas ang proof of authenticity at source nito sa hinihinging bank waiver mula kay Duterte. Binansagan rin nitong sinungaling si Trillanes na kilalang kritiko ni Duterte.

“Pakishare hanggang umabot kay InjustiGram. One of those fake people, behind fake accounts. Tanga ka, injusticegram dapat yan, to be consistent sa tema ng black propaganda niyo, anong injustigram. Engot,” pangwakas pa ng palaban na Mayor.