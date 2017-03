Inah, bumigay sa bait ni Jake

KOMPIRM! ­Magsyota na sina Inah de Belen at Jake Vargas.

Medyo ­nagpa-girl pa si Inah nang ­tanungin namin ­tungkol kay Jake at ­ayaw pa nitong umamin nu’ng una.

Ang showbiz line na, “We’re just ­enjoying each other’s company,” ang ­unang dinayalog sa amin ni Inah nang matsika ­namin siya sa set ng Encantadia.

Obvious na medyo nag-alangan pa ang ­petite Kapuso star ­dahil si Jake ang lalaki at ito dapat ang maunang umamin.

“Masaya kami,” ang sunod niyang sagot bago siya finally umoo na may relasyon na ­sila ni Jake.

­

Nagkadebelopan ang dalawa mula nang magsama sila sa ­afternoon soap na Oh, My Mama! tapos ay sa Enca.

Anong mga nagustuhan niya kay Jake?

“Si Jake, sobrang bait talaga. Sobrang magalang siya sa lahat at wala siyang bahid ng yabang at all, as in!

“Ayun, at sobrang gentleman. Sobrang responsible at super-close siya sa pamilya niya,” sey ni Inah.

Na-meet na ni Jake ang Mommy Janice de Belen niya pati na ang sisters ni Ina.

This week pa lang daw mami-meet ng kanyang daddy ­(John ­Estrada) si Jake.

Aware si Inah na ang huling nobya ni Jake ay si Bea Binene. Nagbabatian daw sila ni Bea ‘pag nagkikita sila, pero ­labas na siya kung ­anuman ang namagitan sa ­dalawa ­before.

Tumangging kumpirmahin ni Inah kung totoo ‘yung tsikang 4 months na sila ni Jake.

Tiyak na nalungkot si Inah dahil nu’ng Biyernes ay natsugi na ang karakter ni Jake na si ­Gilas sa Encantadia.

Pinatay ito nina Andora (Rochelle Pangilinan) at Asval (Niel Ryan Sese). Pati si Mira (Kate Valdez) ay pinaslang din, pero ang karakter ni Inah na si Luna ay buhay pa.

Enjoy si Inah sa role niya at hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na ­parte siya ng cast ng Enca.

Aniya, kakaibang experience ang ­gumawa ng telefantasya. Masaya sila ­lagi sa set dahil close na ang buong cast.