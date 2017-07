Implementasyon na ng no smoking ban

Epektibo na ngayong araw, Hulyo 22 ang nationwide ­smoking ban.

Ibig sabihin, ngayon na ipatutupad sa buong bansa ang pagbabawal na manigarilyo sa mga pampublikong mga lugar, alinsunod sa Executive Order No. 26 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Bawal ang paninigarilyo sa mga parke, bus station, mga sasak­yan at iba pang itinuturing na pampublikong lugar.

Ipinagbabawal din ang paninigarilyo sa mga paaralan, ospital, clinics, food preparation areas at mga lugar na fire hazards.

Maaari pa rin namang manigarilyo sa ilang lugar na itatalaga­ sa isang gusali o may open ventilation pero kinakailangan ayon­ sa Department of Health (DOH) ay may non-smoking buffer zone ang gagawing smoking area. Ang DSA o designated smoking ­area at buffer zone ay nasa 20 porsiyento lamang ng total floor area ng gusali.

Kailangang malayo ito o lagpas sa 10 meters mula sa entrances­, exits ng gusali.

Kabilang sa mga ipapataw na parusa sa mga lalabag sa nasabing EO ay multang P100,000 o pagkakakulong ng anim na taon sa ilalim ng Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003.

Sa hakbang na ito ng gobyernong Duterte, tuluyan na kayang mabawasan ang mga Pinoy na naninigarilyo?

Madagdagan kaya ang bilang na isang milyong Pinoy na ­tumigil sa pagyoyosi base sa report ng Global Adult Tobacco Survey kung saan ay mula sa dating 17 milyong Pinoy na naninigarilyo noong 2009 ay bumaba ito sa 15.9 milyon nitong 2015.

Batay din sa survey, 3 sa bawat 4 na Pinoy na naninigarilyo ang gusto na ring tumigil sa bisyo.

Hangad natin ang tagumpay ng EO na ito ng Pangulo para na rin sa maayos na kalusugan ng bawat mamamayang Filipino.