Impeachment vs. Sereno raratsada na!

Uusad na ang impeachment complaint na inihain ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) at ng Vanguard of the Philippine Constitution, Inc. laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno matapos itong makakuha ng 16 na endorser sa hanay ng mga mambabatas.

Agosto 2 pa nang isumite ng VACC ang impeachment complaint kay House Secretary Gene­ral Cesar Pareja subalit natengga lamang ito dahil sa kawalan ng endorser, matapos suportahan na ng ilang mambabatas ay pormal nang tinaggap ng Kamara ang reklamo.

Ilan sa mga endorser ay sina Lanao del Sur Rep. Mauyag Papandayan Jr., House Deputy Speaker at Capiz Rep. Fredenil Castro, House Deputy Speaker at AAMBIS-OWA Rep. Sharon Garin, 1-Pacman Rep. Eric Pineda, Manila Teachers Rep. Virgilio Lacson, YACAP Rep. Benhur Lopez Jr., Negros Oriental Rep. Arnulfo Teves Jr., Iloilo Rep. Jerry Trenas, Eastern Samar Rep. Ben Evardone, Biliran Rep. Rogelio Espina, Iloilo Rep. Arthur Defensor Jr., Iloilo Rep. Ferjenil Biron, Abang Lingkod Rep. Joseph Stephen Paduano, Iloilo Rep. Raul Tupas, Cebu Rep. Benhur Salimbangon at Aklan Rep. Carlito Marquez.

Limang grounds ang inilagay ng grupo ni Dante Jimenez ng VACC para ma-impeach si Sereno, una dito ang paglabag umano sa Saligang Batas matapos itong bumuo ng bagong Judiciary Decentralized Office at ang muling pagbubukas ng Regional Court Administration Office sa Western Visayas ng walang pahintulot ng Supreme Court En Banc.

Ang pagtatalaga bilang Staff Head II ni Sereno kay Atty. Solomon Lumba na nagtatrabaho na bilang propessor sa University of the Philippines; at pagtatalaga sa isang Atty. Brenda Jay Mendoza bilang chief ng Philippine Mediation Center na hindi dumaan sa en banc; gayundin ang pagbibigay ng travel allowance sa mga staff na hindi aprubado ng en banc; at negligence dahil sa hindi nito pag-aksyon sa mga aplikasyon para punan ang bakanteng posisyon sa SC.