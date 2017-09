Impeachment vs Sereno at Bautista uusad na

Hawak na ng House Justice Committee ang impeachment complaint na inihain laban kina­ Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Comelec Chairman Andres Bautista at sa susunod na linggo ay agad itong didinggin ng komite.

Una nang ipinasa ng tanggapan ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Rules Committee ang dalawang impeachment complaint para maisama sa Order of Business at kahapon din ay naaprubahan sa plenar­yo na ipasa ito sa Justice Committee upang alamin kung may form and substance ang reklamo.

Agad namang itinakda ni Justice Committee Chairman Reynaldo ­Umali ang impeachment hearing sa Miyerkules.

Ani Umali, una nilang isasalang sa pagdinig ang dalawang reklamo laban kay Sereno na isinampa nina Atty. Larry Gadon ng VACC at Vanguard of the Philippine Constitution.

Pagkaraan nito ay isusunod umano ang reklamo laban kay Bautista.

Ipinaliwanag ni Umali na hindi pa obligadong humarap sa komite si Sereno dahil sufficiency in form and substance pa lang ang kanilang tutukuyin.

Tanging mga endorsers­ na mga mambabatas at complainant pa lamang umano ang haharap sa kanilang gagawing pagdinig.