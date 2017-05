Impeachment vs Duterte tuluyan nang inilibing

Tuluyan nang inilibing kagabi sa Kamara ang unang impeachment case laban kay Pangulong ­Rodrigo Duterte.

“With the affirmative votes of 217, negative vote of four and no abstention, House resolution No. 1015, entitle Resolution Dismissing the Verified Complaint for Impeachment and Supplemental complaint affidavit by Representative Gary Alejano against President Rodrigo Roa Duterte is hereby adopted,” deklarasyon ni Presiding Speaker Fred Castro ng Capiz.

Ang apat na mambabatas na bumoto kontra sa nasabing resolusyon na inilatag ni House justice committee chairman Reynaldo Umali ay sina Alejano, Albay Rep. Edcel Lagman, Akbayan party-list Rep. Tom Villarin at Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat.

Bagama’t inaasahan, nalungkot si Alejano sa naging desisyon ng mayorya sa Kamara sa kanyang impeachment complaint laban kay Duterte dahil hindi nabigyan ng katarungan ang mga biktima ng extrajudicial killings, hindi lamang noong panahong mayor pa ng Davao City si Duterte kundi ang mga namatay sa giyera kontra ilegal na droga sa kasalukuyan.