IMPEACHMENT VS COMELEC CHAIR POSIBLE

Nanganganib na ma-impeach si Commission on Elections (Comelec) chairman Andres Bautista kung mapapatunayan na galing sa katiwalian ang umano’y P1 bilyong­ hidden wealth nito na isiniwalat ng kanyang misis.

Gayunpaman, sinabi ni ACT Teachers party-list Rep. France Castro na kailangang munang patunayan ang naging akusasyon ni Mrs. Patricia Paz Bautista laban sa kanyang mister bago umusad ang impeachment case.

“Kung mapapatunayan na ang yamang ito ay galing sa corruption at pang-aabuso sa tungkulin, impeachable ‘yan,” ani Castro kaya dapat aniyang mag-imbestiga ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno.

Sinuportahan din ni Ifugao Rep. Teddy Brawner Baguilat ang imbestigasyon na tututok kung saan galing ang yaman ni Bautista at bakit hindi ito kasama sa idineklara nito sa kanyang Statement of Assets Liabilities and Networth (SALN).

Sa Senado, naniniwala rin si Senate Minority Leader Franklin Drilon na mas karapat-dapat ang paghahain ng impeachment kaysa imbestigahan pa ng Senado ang alegasyon.

Tugon naman ito ni Drilon sa inihaing resolusyon ni Senate Majority leader Vicente ‘Tito’ Sotto II na naglalayong imbestigahan ang alegasyon laban kay Bautista.

Duda si Drilon kung may huridikisyon ang Senado partikular ang blue ribbon committee upang imbestigahan ang alegasyon.

“If the House of Representatives decides that it is an impeachable offense and brings to us the impeachment complaint, then we become juror or judges. And what the Senate blue ribbon will investigate will be the same subject matter that the impeachment court will investigate,” paglilinaw ni Drilon.

Samantala, kung si Senador Grace Poe naman ang tatanungin, kailangang magsagawa ng lifestyle check sa mga matataas na opisyal ng Comelec.

“Such shocking revelations make a lifestyle check among high Comelec officials urgent and needed,” ayon kay Poe.