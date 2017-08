Impeachment vs Bautista ‘wag agad ibasura

Umapela ang Makaba­yan bloc sa liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na huwag agad ibasura ang impeachment case laban kay Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista dahil seryoso, aniya, ang alegasyon laban sa opisyal.

Ginawa ni Bayan Muna party-list Rep. Carlos Zarate ang nasabing pana­wagan kasunod ng pormal na pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Bautista na agad na ­inendorso nina House de­puty speaker Gwen Garcia, Batangas Rep. Abraham Tolentino at Akbayan party-list Rep. Harry Roque.

Wala pang plano ang grupo ni Zarate kung ano ang magiging tayo ng mga ito sa impeachment complaint kaya hiniling nito na pag-aralang mabuti ang reklamo at huwag agad ibasura tulad ng ginawa sa impeachment case laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“Pag-aralan, tingnan dahil hindi puwedeng i-dismiss lang ito na purely harassment o away mag-asawa. Hindi ito usapin ng away mag-asawa. Mayroong alegation ng ­unexplain wealth, influence peddling,” ani Zarate.

Kabilang sa mga nilalaman ng reklamo ay ang ibinunyag ng misis­ ni Bautista na si Patricia na mayroong mahigit­ 30 bank accounts ang kanyang mister at aabot umano sa P1 billion ang kayamanan nito na malayo sa P176 million na idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN) at umano’y pagtanggap ng Comelec chief ng pera sa isang law firm na nag-­aabogado sa Smartmatic.

Ayon kay Zarate, wala silang pakialam sa away mag-asawa ng mga Bautista dahil personal nila itong problema subalit kailangang tingnan kung saan galing ang pera at bakit hindi ito idineklara ng Comelec chairman sa kanyang SALN.

Hindi pa nagtatakda ang House committee on justice kung kailangang sisimulan ang pagdinig sa impeachment complaint subalit ayon kay Oriental Mindoro Rep. Reynaldo Umali, agad itong ila­lagay sa kanilang agenda.

“Kung ano ang process, ‘yun ang susundin natin,” ani Umali, chairman ng nasabing komite subalit tumanggi itong magbigay ng personal na opinyon sa nasabing reklamo laban kay Bautista.