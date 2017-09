Impeach vs CJ at Bautista, divertionary tactics lang

By Tina Mendoza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Itinuturing na divertionary tactics ng Magnificent 7 ng Kamara ang kaliwa’t kanang impeachment complaints na inihain laban kina COMELEC Chairman Andres Bautista at Chief Justice Maria Lourdes Sereno upang muling ilihis ang atensyon ng publiko sa kapalpa­kan sa war on drugs at sa natutumbok na imbestigasyon ng Senado sa Davao Group sa smuggling ng 6.4 bilyong shabu shipment.

Ayon kay Akbayan Rep. Tom Villarin, ayaw lamang ng Duterte admi­nistration na matukoy ang katotohanan sa issue ng suhulan sa BOC kung saan idinadawit ng ilang testigo sa congressional probe ang Davao Group na kinabibilangan umano ni Vice Ma­yor Paolo Duterte at bro­ther-in-law na si Atty. Maneses Carpio kaya pinaiingay nito ang paghahain ng impeachment.

Dapat umano mamulat ang taumbayan sa ganitong taktika ng administrasyon na ginagamit ang supermajority sa Kamara para isulong ang kanilang sariling agenda.

Gayundin naman ang sentimyento ni Magdalo Rep. Gary Alejano. Aniya, nang sya ang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte ay agad na ikinatwiran ni House Speaker Pantaleon Alvarez na walang panahon ang Kamara na magtalakay ng impeachment process dahil mara­ming mahahalagang panukalang batas na dapat unahin.