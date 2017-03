Impeach Duterte, publicity ang target — Koko

Kung marami ang nagsasabi na ‘suntok sa buwan’ ang inihaing impeachment complaint laban kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa Kamara, taliwas naman ang pana­naw dito ng dating bar topnotcher at ngayon ay Senate President na si ­Aquilino ‘Koko’ Pimentel III.

Naniniwala si Pimentel na may ibang agenda si Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano nang isampa niya ang impeachment complaint laban sa Pangulo noong nakaraang Huwebes.

Ayon sa Senate President, hindi intensyon ni Alejano na makakuha ng suporta ng 100 kongresista o higit pa para maiakyat sa Senado ang impeachment complaint kundi maaaring may ibang agenda ito.

Isa sa nakikita ni Pimentel ay propaganda o publicity purposes ang impeachment complaint laban sa Pangulo.

“Ang paniniwala ko baka ‘yun naman ang target nila,” wika ni Pimentel.

“Kung suntok sa buwan ang impeachment dapat hindi mo iyon ginagawa kasi for one year hindi ka na puwede uli mag-file ng impeachment. So ‘yung mga kritiko ng Pangulong Duterte mawawala sa kanila ‘yung option na ‘yan for one year. So bakit ginawa pa rin so hindi talaga suntok sa buwan sa panahon na ito, hindi talaga impeachment ang habol parang part ito ng something else,” paliwanag pa ng senador sa isang programa ng himpilang DzBB.

Dahil sa paniniwalang hindi na aabot sa Senado ang impeachment complaint laban sa Pangulo, inungkat ni Pimentel ang merito ng nasabing kaso kung saan nanindigan itong hindi maaaring ireklamo si Pangulong Duterte sa mga ipinapatay umano niya sa Davao City noong paninilbihan niya bilang alkalde ng lungsod.

“Can you impeach ang president because of acts committed while he was not a president? Ang sagot ko diyan is no because impeachment is a process para paalisin ang isang impeachable official,” paliwanag ni Pimentel.

“Dapat ‘yung mga kilos lang nila noong impeachable officials na sila,” dagdag pa niya.