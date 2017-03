Impeach Duterte, malaking kalokohan — Enrile

Malaking kalokohan. Ito ang tawag ni dating Senador Juan Ponce Enrile sa inihaing impeachment complaint laban kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa dating senador, maaring hindi lamang naunawaan ng mga nagsusulong ng impeachment laban sa Pangulo ang Konstitusyon.

Partikular na tinukoy ni Enrile ay ang isyu ng extrajudicial killings (EJK) gayundin ang Benham Rise na isa sa mga sinasabing gamiting grounds sa impeachment.

“Kalokohan ‘yun, hindi naintindihan ang Constitution ng mga taong ‘yun,” ayon pa kay kay Enrile sa isang ambush interview sa Senado matapos na dumalo sa idinaos na necrological service para sa yumaong si da­ting Senador Leticia Ramos-Shahani.

Giit ni Enrile, hindi sapat ang isyu ng EJK at Benham Rise para ma-impeach ang Pangulo.

“He is the President for heaven’s sake. He represents the sove­reignty of the Philippines.

Why should you prevent him from making a decision for the country? He is elected for that purpose,” giit ng dating senador.

Dahil dito, ayon kay Enrile, mauwi lang din sa wala ang naturang pagkilos.

“He will not be impeached. It wil be a useless exercise,” giit pa ni Enrile.