Impeach Duterte lalarga sa 100 solons

Nangangailangan lang ng 100 Congressmen si Magdalo party-list Rep. Gary Alejano para awtomatikong maiakyat sa Impeachment Court o sa Senado ang impeachment complaint na ihinain nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa press briefing matapos ihain ang impeachment complaint sa tanggapan ni House Secretary General Cesar Pareja, sinabi ni Alejano na 1/3 o katumbas lang ng 100 Congressmen ang kailangan para hindi na ito dumaan sa House committee on justice.

“Ayon po sa rules, kailangan lang ng 1/3 votes. 1/3 of the members of the House, so kung mayroon tayong 293, more or less po, ipalagay na natin isang daan (100) para umusad ito without going thru committee on justice at diretso na itong ipasa sa Senado,” ani Alejano.

Sa ngayon ay tanging si Alejano pa lamang ang endorser/complainant sa impeachment complaint laban kay Duterte kaya kung hindi makakuha ng 100 lagda mula sa mga incumbent congressmen ay ieendorso sa House committee on justice ang reklamo.