Imee pinagso-sorry ng LP

Pinagso-sorry ni Se­nate Minority leader­ Franklin Drilon si Ilocos Norte Governor Imee Marcos dahil sa alegasyon nitong nag-alok umano ang Liberal Party (LP) ng P100 milyong bribe mo­ney sa mga kongresista na magpapakulong sa kanya.

Ngunit binawi rin ito ng gobernadora.

Dahil dito, ayon kay Drilon, isa sa miyembro ng LP, sa pagbawi ni Marcos sa kanyang alegasyon laban sa kanilang partido ay nararapat lamang na hu­mingi ito ng paumanhin.

“I understand that Imee Marcos retracted her previous allegations that the Liberal Party was involved in a P100 million payoff to the congressmen in exchange of her detention. We demand an apo­logy from Imee Marcos,” ayon kay Drilon.

Magugunitang sa report ng isang pahayagan, inakusahan ni Marcos ang LP congressmen na umano’y nag-alok ng P100 milyon kapalit nang pagpapakulong sa kanya.

Kaalinsunod na rin ito sa plano ng liderato ng Kamara na arestuhin at ikulong ang gobernador dahil sa umano’y maling paggamit ng tobacco excise funds kasama ang tinaguriang ‘Ilocos 6’.