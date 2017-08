Imee nanindigan na walang ilegal sa 115 sasakyan

By Tina Mendoza

Pinanindigan ni IIocos Norte Governor Imee Marcos na walang ilegal sa paggamit ng lalawigan ng cash advance para bayaran ang 115 sasakyan na kanilang binili.

Sa pagdinig ng House committee on good government and public accountability, ipinaliwanag ni Marcos na hindi naman ito ipinagbabawal ng batas basta malinaw ang purpose ng paggagamitan ng cash advance at fully liquidated ito pagkatapos magamit.

Ngunit kinontra ito ni House Majority Leader­ Rodolfo Fariñas at iginiit na taliwas ito sa rules and regulations ng COA dahil sa bagong panuntunan ng COA ay pinapayagan lamang ang paggamit ng cash advance sa mga sitwasyon na hindi pupuwede ang pagbabayad ng tseke.

“Napakalaki ng halagang P32M para gamitan ng cash advance upang ibayad sa supplier ng sasakyan,” pahayag ni Fariñas.

Sagot naman ni Marcos, “wala namang perang nawaldas, kumpleto ang sasakyan at nabayaran nang buo ang mga supplier.”