Imbestigasyon sa Marawi attack isinulong sa Senado

Pabor ang Mindanaoan Senator na si Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri na magsagawa ng imbestigasyon kaugnay sa naganap na pagsalakay ng Maute terror groups sa Marawi City.

Nilinaw naman ni Zubiri na hindi ito nangangahulugan na congressional inquiry ang kailangang gawin kundi pagsisiyasat upang matukoy ang pananagutan ng mga opisyal na nagpabaya kaya’t nakapaghanda nang husto ang mga terorista sa kanilang laban.

“We have to look at our lapses in procedures, lalo na sa DILG kailangang ma-monitor ang support groups galing sa gobyerno, yung bala galing sa DND armory, galit na galit ang mga sundalo dahil ung bala nila ginagamit laban sa kanila, dapat maimbestiga, it maybe not necessary sa congressional inquiry,” saad ni Zubiri sa panayam ng DWIZ.

Hiniling naman niya sa Senate Finance Committee na magkaroon ng amendments sa kanyang inihaing panukala para sa paglalaan ng P10 bilyon supplemental budget para sa rehabilitasyon sa Marawi City.