Imbestigasyon ng DOJ pinahaharang ni De Lima

Iginiit ni Senator Leila de Lima kahapon sa Court of Appeals (CA) na pahintuin ang Department of Justice (DOJ) sa pagsasagawa ng mga imbestigasyon at pagresolba sa mga reklamo na isinampa laban sa kanya na may kaugnayan sa pag­laganap ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison (NBP) noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang kalihim ng DOJ.

Sa kanyang petisyon, hiniling ni De Lima na mag-isyu ng temporary restraining order (TRO) o writ of preliminary injunction ang CA para pahintuin ang DOJ sa pag-iimbestiga at pagresolba sa apat na magkakahiwalay na reklamong kriminal laban sa nag-aakusa sa kanya ng pakikipagsabwatan sa mga indibidwal sa paglaganap ng iligal na droga sa NBP.

Inakusahan ni De Lima ang nagaganap na imbestigasyon sa DOJ na isang moro-moro na may layuning idiin siya dahil sa kanyang hayagang pagtutol sa giyera ng gobyerno laban sa iligal na droga.

“Given that the res­pondent DOJ panel has caused and has the propensity to cause the continued violation of petitioner’s rights, causing and threatening to cause imminent, grave and irreparable injury on him, a TRO and a subsequent preliminary injunction are in order,” ayon sa pleading ni De Lima.

Idinagdag pa ni De Lima na nilabag ng DOJ ang kanyang karapatan sa due process at umabuso ang DOJ sa ginawang pagresolba sa kanyang kaso sa kabila ng kawalan nito ng hurisdiksyon sa paghawak ng kaso.

Sinabi ng senadora na ang Ombudsman ang may hurisdiksiyon sa kasong isinasampa laban sa mga halal na opisyal ng gobyerno.

Sanhi ng ginawang pagpapasaklolo ni De Lima sa CA, nangangahulugan ito ng hindi niya pagsusumite ng mga counter affidavits sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa DOJ.