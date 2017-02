Iloilo mayor, Cebu governor kinaladkad uli sa narco-list

Muling pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa narco-list si Iloilo City Mayor Jed Ma­bilog, umano’y pinsan ni Senador Franklin Drilon na opis­yal ng Liberal Party (LP).

“There are city mayors. One of them is a cousin of Drilon. He is Mayor Mabilog of Iloilo City, and more,” bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte sa ginanap na turnover ceremony ng drug rehabilitation facility sa Davao del Norte.

Si Mabilog ay nabanggit na ng Pangulo sa kanyang unang inilabas na narco-list.

Maliban kay Mabilog ay isa pang halal na opisyal ng Cebu ang ibinunyag ni Duterte na nasa narco-list.

“I’ve named him before, and I’ll name him again. Si Rama. Governor sa Cebu. Protektor eh,” sabi pa ng Pangulong Duterte.

Ang tinutukoy ng Pangulo ay si dating Cebu City Mayor Michael Rama na una nang tumangging coddler ng mga drug dealers.