ILOILO KINGPIN NANLABAN KAYA NAPATAY — MALACAÑANG

Kumbinsido ang Palasyo ng Malacañang na nanlaban ang lider ng Prevenido group na si Richard Prevenido kaya napatay ito sa ginawang operasyon ng mga opera­tiba ng Philippine National Police (PNP) sa Iloilo City kamakalawa.

Ayon kay Presidential spokersperson Ernesto Abella, bahagi ng masigasig na kampanya kontra iligal na droga ng gobyerno ang pagkakapaslang ng itinuturing na most wanted drug personality ng Iloilo City na si Prevenido.

Ang naturang insidente ayon pa kay Abella ay nagpapatunay na itinataya ng mga miyembro ng PNP ang kanilang buhay para masukol ang mga itinuturing na high value targets.

Kaugnay niyo ay iginiit ni Abella na kumbinsido sila sa bersyon ng PNP na nanlaban umano si Prevenido.

“Iloilo City’s repor­tedly most wanted drug personality, Richard Prevenido, was neutralized in a firefight last Friday evening (September 1, 2017). The incident occurred when the suspect, head of the Prevenido Group, one of the two major drug groups in Iloilo, resisted arrest,” ayon sa inilabas na pahayag ni Abella kahapon.

Kinumpirma rin ni Abella na nagsasagawa na ng imbestigasyon ang PNP at inaasahan ang kanilang updates hinggil sa insidente.

Samantala, wala pa namang pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakapatay sa most wanted drug personality sa Western Visayas na si Prevenido.