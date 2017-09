Illegal recruiter arestado

Arestado ang isang illegal recruiter sa ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Philippine National Police-Anti Transnational Crime Unit (PNP-ATCU) kahapon sa may bahagi ng Walter Mart sa Makati City.

Kinilala ang naarestong illegal recruiter na si Rosalie Martin Fadera, residente ng Pulo, San Rafael, Bulacan.

Sa report na pinadala ni PNP-ATCU Head Police Supt. Roque Merdeguia, dakong alas-3:45 ng hapon kahapon nang isagawa ng mga tauhan ng PNP-ATCU ang ope­rasyon Walter Mart sa Makati City.

Isinagawa ang ope­rasyon matapos na magreklamo ang may limang katao sa PNP-ATCU na hiningian umano sila ng P100,000 ng suspek para sa processing fee upang makapagtrabaho sila bilang mga factory at farm workers sa bansang Japan.

Nagsagawa muna ng validation sa tanggapan ng Philippine Overseas Employment Administration (POEA) ang PNP-ATCU upang malaman kung awtorisado o legal bang recruiter ang inirereklamo, ngunit napatunayang wala itong lisensya.

Sa ngayon, nakakulong na sa PNP-ATCU ang suspek at inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 at Art. 315 Swindling o estafa.