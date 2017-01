Illegal drug trade pinasok na ng ISIS

Isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinasok na rin ng teroristang grupo na ISIS pati ang ka­lakaran ng iligal na droga.

Kaya lalo umanong tumindi ang problema ng iligal na droga sa bansa sapagkat umentra na ang ISIS sa Mindanao.

“Ngayon iba na kasi pumasok na ang ISIS sa Pi­lipinas, ang Maute they pledge allegiance to ISIS. Sa Mindanao ang laboratory doon sangkatutak kaya pano mag-extrajudicial killing p…ina, makinig nga kayo I have lost 33 policeman so far, police operation drug related. I have lost soldiers 19, ‘yang mag-back-up sa pulis sa Mindanao,” paliwanag ni Duterte sa talumpati nito sa inagurasyon ng New Hope Village (Tacloban Yolanda Rehabilitation Housing), Barangay Sta. Elena, Tacloban City kahapon ng hapon.

Sinabi pa ng Pangulo na ang Maute group na sumapi na sa international terror group na ISIS ay nagmamantine ng mga laboratoryo ng iligal na droga sa Mindanao kaya hindi basta-basta napapasok ang mga nasabing pagawaan ng iligal na droga dahil nagtataglay ito ng mga malalakas na kalibre ng armas.