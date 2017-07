Ilayo sa pulitika ang mga estudyante

Naglabasan ng silid-aralan at nagprotesta ang mga estudyante ng isang kilalang eskwela­han sa Maynila kahapon upang kondenahin ang umano’y walang tigil na patayang nangyayari sa bansa dahil sa kampanya kontra iligal na droga ng administrasyong Duterte.

Bitbit ang mga placards na may mga mensaheng “Lahat tayo ay posibleng drug pusher”, “Push Mo Yan Duterte”, “Dutertador”, “Duterte Diktador”, “Fight for our country” at marami pang ibang pagtutol sa polisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtipun-tipon sa labas ng ­bisinidad ng eskwelahan ang mga estudyante na nakiisa sa ‘Youth Resist’ movement.

Kitang-kita sa naglabasang picture sa social media ng mga estudyanteng nagprotesta ang pagkawalang muwang sa kanilang ­nilahukang protesta.

Mayroong nakangiti habang nasa hilera ng mga nagpoprotesta na animo’y nagpapakuha ng litrato naman ang ilan.

Magandang tingnan na bukas na ang kaisipan ng mga kabataan sa mga nangyayari sa ating bansa.

Pero hindi naman magandang tingnan na makita ang mga ito na sa murang edad ay nasa gitna ng init ng araw sa kalsada at may bitbit na mga placards.

Karamihan sa mga magulang ay pinapapasok ang kanilang mga anak sa paniniwalang pag-aaral ang kanilang aatupagin at hindi para gamitin sila sa kung anumang ipinaglalaban o isulong ang paniniwala ng mga nagpapalakad ng eskwelahan.

Ang sa amin, hindi dapat hinahayaan ng mga pamunuan ng eskwelahan na magamit o gamitin ang kanilang mga estudyante sa ganitong klaseng mga aktibidad.

Bigyan natin sila ng kalayaang humusga sa mga kaganapan sa ating lipunan nang hindi sila kinakaladkad sa kalye.

Maaring may permiso ng mga magulang ang paglahok sa protesta ng mga estudyante pero hindi malayong naobliga lamang ang mga ito dahil sa kautusang ipinalabas ng eskwelahan.

Kaya ang sa amin, huwag namang gamitin ang mga bata sa ganitong klaseng mga pagkilos dahil imbes na makapagtanim tayo sa mga bata ng isang malinaw na kaisipan ay pawang hindi magagandang pangyayari sa ating lipunan ang kanilang bibigyang-pansin.