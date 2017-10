‘Ilang pulis kakanta na sa EJK’

Handa na umanong magsalita ang ilang pulis kaugnay ng nagaganap na extrajudicial kil­lings sa bansa.

Ayon kay Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) at Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas, ilang alagad ng batas ang lumalapit na sa Simbahang Katoliko at nagpahayag ng kagustuhan na isiwalat ang kanilang partisipasyon sa extrajudicial killings.

Naniniwala si Villegas na nakokonsensya na ang ilang pulis sa nagaganap na patayan sa bansa.

“Law enforcers have come forward confidentially to us, their spiritual leaders, to seek sanctuary, succor and protection. They have expressed their desire to come out in the open about their participation in extrajudicial killings and ­summary executions.

Their consciences are troubling them,” ani Villegas.

Sinabi ng arsobispo na pag-aaralang mabuti ng Simbahan ang sinseridad, motibo at katotohanan sa ilalahad na mga kwento ng mga alagad ng batas.

Kasabay nito, tiniyak din niya na nakahanda ang Simbahan na bigyan sila pati na ang kanilang pamilya ng proteksyon kung kinakailangan.

“The hospitality, comfort and acceptance that they seek from the Church will be attended to. Wha­tever we do to the least of our brethren we do to Christ.. (cfr. Mt. 25:40),” dagdag ni Villegas.

Aniya, titiyakin din ng Simbahang Katoliko na hindi sapilitan ang pagkuha ng testimonya sa mga pulis, at sila ay bibigyan ng mahusay na abugado para sa anumang pahayag, salaysay o deposition na nais nilang ilahad.