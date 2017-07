Ilang lungsod sa Metro nagsuspinde ng klase

Maagap na nagpala­bas ng suspensyon ng klase ngayong araw ang ilang pamahalaang lungsod sa Metro Manila at karatig-lalawigan dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan bunsod ng bagyong Gorio.

Kagabi pa lamang ay nagpalabas na ng anunsyo ang ilang paaralan kaugnay sa ipinatupad na suspensyon ng klase nga­yong araw, Huwebes, Hulyo 27.

Kabilang sa mga nagpalabas ng suspensyon ay ang Las Piñas City, para sa lahat ng antas, sa pampubliko at pampribadong eskwelahan; Muntinlupa City, all levels sa public at private; Malabon city, all levels public at private; Valenzuela City, preschool to senior high school, public at private; Marilao Bulacan, all le­vels public at private; Taytay Rizal, all levels public at private; Parañaque City, all levels public at private; Pasay City, all levels, public at private; gayundin sa lahat ng antas sa public at private schools sa Pateros.

Ang pamahalaang panlalawigan din ng Zambales ay maagap na nagdeklara kagabi ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong mga eskwelahan.

Ang lagay ng bago sa susunod na 24 na oras ay inaasahang kikilos patu­ngong hilagang bahagi ng bansa sa bilis na 13 kilometro kada oras.

Tinatayang nasa 595 kilometro ito sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan sa Huwebes ng umaga, at 425 kilometro sa silangan ng Basco, Batanes sa Biyernes ng umaga.